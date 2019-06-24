Отец напавшего на силовиков в Грозном отказался устраивать похороны сына

ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Отец Ахмеда Барзаева, напавшего на силовиков в Грозном, отказался от похорон и траура по сыну.

"Я всю жизнь боролся и буду бороться против этих шайтанов, буду продолжать путь Ахмата-Хаджи Кадырова. Я прошу прощения у народа и призываю уничтожать таких шайтанов, как мой сын", — заявил Алхазур Барзаев в эфире телеканала "Грозный".

Он сообщил, что все члены его семьи были сторонниками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Я был рядом с ним с первых дней, начиная с 1999 года. Я воевал против этих шайтанов, когда был начальником РОВД. Они неоднократно пытались меня убить, однако у них ничего не получалось. Благодаря оперативным действиям вам удалось убить моего сына, этого шайтана, за это я вам благодарен", — сказал Барзаев.

Он рассказал, что был начальником правового отдела в администрации Ахмата-Хаджи Кадырова и "всю жизнь проработал в правоохранительных органах".

Барзаев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и призвал родителей быть бдительными и тщательно следить за детьми.

В воскресенье на улице Асланбека Шерипова житель Грозного напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Свидетелем инцидента оказался росгвардеец, возвращавшийся после службы, который помог полицейскому. Оба правоохранителя получили ранения, 21-летнего нападавшего ликвидировали.