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РИА Новости

Отец напавшего на силовиков в Грозном отказался устраивать похороны сына

Вчера, 18:14
22516
ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Отец Ахмеда Барзаева, напавшего на силовиков в Грозном, отказался от похорон и траура по сыну.
"Я всю жизнь боролся и буду бороться против этих шайтанов, буду продолжать путь Ахмата-Хаджи Кадырова. Я прошу прощения у народа и призываю уничтожать таких шайтанов, как мой сын", — заявил Алхазур Барзаев в эфире телеканала "Грозный".
Он сообщил, что все члены его семьи были сторонниками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Я был рядом с ним с первых дней, начиная с 1999 года. Я воевал против этих шайтанов, когда был начальником РОВД. Они неоднократно пытались меня убить, однако у них ничего не получалось. Благодаря оперативным действиям вам удалось убить моего сына, этого шайтана, за это я вам благодарен", — сказал Барзаев.
Сотрудники ОМОНа
23 июня, 22:25
В Росгвардии рассказали подробности нападения на полицейских в Грозном
Он рассказал, что был начальником правового отдела в администрации Ахмата-Хаджи Кадырова и "всю жизнь проработал в правоохранительных органах".
Барзаев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и призвал родителей быть бдительными и тщательно следить за детьми.
В воскресенье на улице Асланбека Шерипова житель Грозного напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Свидетелем инцидента оказался росгвардеец, возвращавшийся после службы, который помог полицейскому. Оба правоохранителя получили ранения, 21-летнего нападавшего ликвидировали.
По данным следствия, Барзаев-младший был за рулем каршеринговой Hyundai. На сотрудника ДПС он бросился с ножом, а в росгвардейца дважды выстрелил из гладкоствольного ружья. Мотивы выясняются.
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ГрозныйЧечняОбщество
Популярные комментарии
Что ж ты сам его не убил? Не знаешь чем жил твой сын? Не ври. Если верить рассказам то на кавказе очень тесны семейные связи и он не знал чем занимается его сын который жил в том же городе? Молчу уже что история расходится, то просто с ножом бросился и потом дрался со вторым и у обоих резаные раны, то вдруг он успел во время драки гладкоствол достать из багажника и выстрелить во второго, то уже 2 раза стрелял. Мутная история, не удивлюсь что просто поругались, молодой вспылил, его застрелили, отца вынудили покаяться. Знаем уже как в чечне приходят и заставляют отказываться этих гордых горцев от своих детей и родственков. Когда не станет кадырова, уверен мы много правды ещё от чеченцев нормальных услышим.
25 июня, 00:27
ХоХочу официально заявить, что
500205
Технично отработал! Дом сохранил! А так дом разрушили бы. Рамзан Ахматович, вроде, ввёл систему разрушения домов террористов.
24 июня, 20:28
VPVassya Pupkind
230023
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