Лавров: Россия хочет убедить США и Израиль в необходимости диалога по Сирии

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва намерена попытаться убедить США и Израиль на встрече в Иерусалиме в необходимости диалога по Сирии, а не подстрекания сепаратистских настроений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник, ему предстоят двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Когда премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предложил такую встречу, президент (России Владимир) Путин согласился с этой идеей, подтвердив, подчеркнув, что мы будем в ходе этой встречи руководствоваться именно вот этими соображениями, о которых я сказал - необходимости всем сконцентрироваться на выполнении резолюции (СБ ООН) 2254, которая, прежде всего, требует уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, предоставить решение всех проблем политического урегулирования самому сирийскому народу", - сказал Лавров после переговоров в формате "2+2" между министрами обороны и главами МИД России и Египта.

"Будем убеждать всех наших партнеров, которые проявляют интерес к нашей позиции, в том, что необходимо действовать через налаживание диалога, а не через попытки поощрять сепаратистские тенденции в той или иной части Сирии, либо запрещать законному правительству (Сирии) выстраивать свои внешние отношения", - добавил министр.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.