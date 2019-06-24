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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров: Россия хочет убедить США и Израиль в необходимости диалога по Сирии

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва намерена попытаться убедить США и Израиль на встрече в Иерусалиме в необходимости диалога по Сирии, а не подстрекания сепаратистских настроений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник, ему предстоят двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
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"Когда премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предложил такую встречу, президент (России Владимир) Путин согласился с этой идеей, подтвердив, подчеркнув, что мы будем в ходе этой встречи руководствоваться именно вот этими соображениями, о которых я сказал - необходимости всем сконцентрироваться на выполнении резолюции (СБ ООН) 2254, которая, прежде всего, требует уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, предоставить решение всех проблем политического урегулирования самому сирийскому народу", - сказал Лавров после переговоров в формате "2+2" между министрами обороны и главами МИД России и Египта.
"Будем убеждать всех наших партнеров, которые проявляют интерес к нашей позиции, в том, что необходимо действовать через налаживание диалога, а не через попытки поощрять сепаратистские тенденции в той или иной части Сирии, либо запрещать законному правительству (Сирии) выстраивать свои внешние отношения", - добавил министр.
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* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАИзраильВ мире
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