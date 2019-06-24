Премьер Франции: антироссийские санкции могут отменить в любой момент

ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Санкции против России - это не что-то постоянное, они могут быть отменены в любой момент, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Гавре.
"Отношения между двумя странами не ограничиваются отношениями между государствами, они также опираются на наши народы, нашу территорию, наше литературное прошлое", - отметил Филипп.
Он добавил, что "наши страны иногда разделяют общую позицию, иногда позиции несколько отличаются, бывают и такие вопросы, где у нас крупные расхождения".
"Но во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог между Францией и Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности", - подчеркнул французский премьер.
Он подчеркнул, что французские предприятия привержены российскому рынку и России.
"Мы знаем, что санкции - не постоянный режим, а этап, который может быть отменен в любой момент", - сказал Филипп.