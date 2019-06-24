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РИА Новости

Премьер Франции: антироссийские санкции могут отменить в любой момент

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкНовый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Санкции против России - это не что-то постоянное, они могут быть отменены в любой момент, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Гавре.
"Отношения между двумя странами не ограничиваются отношениями между государствами, они также опираются на наши народы, нашу территорию, наше литературное прошлое", - отметил Филипп.
Он добавил, что "наши страны иногда разделяют общую позицию, иногда позиции несколько отличаются, бывают и такие вопросы, где у нас крупные расхождения".
"Но во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог между Францией и Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности", - подчеркнул французский премьер.
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Он подчеркнул, что французские предприятия привержены российскому рынку и России.
"Мы знаем, что санкции - не постоянный режим, а этап, который может быть отменен в любой момент", - сказал Филипп.
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