Роспотребнадзор проверил температуру в московском метро

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температура воздуха в вагонах и на станциях Московского метрополитена соответствует требованиям, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в связи с наступлением периода повышенной температуры воздуха усилен контроль за параметрами микроклимата (температурой) в метрополитене.

"По результатам проведенных измерений установлено, что в обследованных вагонах подвижного состава и 14-ти подземных станций Московского метрополитена температура воздуха преимущественно отвечала требованиям", - говорится в сообщении.

На сайте ведомства уточняется, что замеры температуры проходили с 20 по 23 июня в пассажирских вагонах с системами кондиционирования и без и на станциях столичной подземки: "Третьяковская", "Марксистская", "Площадь Ильича", "Охотный ряд", "Цветной бульвар", "Спортивная", "Чистые пруды", "Китай-город", "Киевская" (кольцевая), "Павелецкая", "Комсомольская", "Белорусская", "Войковская", "Хорошевская".