Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T18:08Z
https://ria.ru/20190624/1555866043.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155360/12/1553601273_0:0:2983:1678_1036x0_80_0_0_3d09e5346b17df8fd5ba4875decd12fc.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор проверил температуру в московском метро

Вчера, 18:08
1375
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоезд "Москва" Московского метро
Поезд Москва Московского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Температура воздуха в вагонах и на станциях Московского метрополитена соответствует требованиям, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в связи с наступлением периода повышенной температуры воздуха усилен контроль за параметрами микроклимата (температурой) в метрополитене.
"По результатам проведенных измерений установлено, что в обследованных вагонах подвижного состава и 14-ти подземных станций Московского метрополитена температура воздуха преимущественно отвечала требованиям", - говорится в сообщении.
На сайте ведомства уточняется, что замеры температуры проходили с 20 по 23 июня в пассажирских вагонах с системами кондиционирования и без и на станциях столичной подземки: "Третьяковская", "Марксистская", "Площадь Ильича", "Охотный ряд", "Цветной бульвар", "Спортивная", "Чистые пруды", "Китай-город", "Киевская" (кольцевая), "Павелецкая", "Комсомольская", "Белорусская", "Войковская", "Хорошевская".
Также отмечается, что в случае установления повышенных температур наружного воздуха в городе руководством Московского метрополитена организована бесплатная раздача бутилированной питьевой воды ёмкостью 0,5 литра по обращению пассажиров.
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
22 июня, 10:57
МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
201028
Обсудить 2
ПогодаРоспотребнадзорМоскваМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Лента
новостей
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
В Адлере рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Самолет Ил-96-400
Первый серийный широкофюзеляжный Ил-96-400М построят в 2023 году
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19Депутаты оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
Лента новостейМолния