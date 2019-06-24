Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уволенная после прямой линии с Владимиром Путиным замгубернатора Мурманской области Инна Погребняк прокомментировала действия своего руководства. Ее слова в фейсбуке приводит портал Уволенная после прямой линии с Владимиром Путиным замгубернатора Мурманской области Инна Погребняк прокомментировала действия своего руководства. Ее слова в фейсбуке приводит портал Baza

Погребняк утверждает, что никто не вводил в заблуждение врио главы региона Андрея Чибиса по вопросу заработной платы медработников. Чиновница заверила, что врио губернатора был в больнице, сотрудница которой пожаловалась на оплату труда, и получил соответствующие документы.

"У нее заработная плата средняя за прошлый год — 61 тысяча с учетом 157 дней больничного листа. Двадцать тысяч у нее только за один месяц после больничного", — пояснила она.

По словам Погребняк, ее увольнение связано с кампанией перед выборами губернатора области. Она подчеркнула, что уровень здравоохранения в регионе — "в хорошей средней зоне по стране", однако население недовольно медициной. В этой ситуации руководству региона "нужна жертва", считает она.

"Это моя голова полетела. <…> В данном случае человеческая жертва — я", — цитирует Погребняк портал.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе. Это произошло после прямой линии с президентом, в ходе которой один из мурманских врачей заявила, что получает 20 тысяч рублей.