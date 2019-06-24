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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой

Вчера, 18:07
96728
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Уволенная после прямой линии с Владимиром Путиным замгубернатора Мурманской области Инна Погребняк прокомментировала действия своего руководства. Ее слова в фейсбуке приводит портал Baza.
Погребняк утверждает, что никто не вводил в заблуждение врио главы региона Андрея Чибиса по вопросу заработной платы медработников. Чиновница заверила, что врио губернатора был в больнице, сотрудница которой пожаловалась на оплату труда, и получил соответствующие документы.
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"У нее заработная плата средняя за прошлый год — 61 тысяча с учетом 157 дней больничного листа. Двадцать тысяч у нее только за один месяц после больничного", — пояснила она.
По словам Погребняк, ее увольнение связано с кампанией перед выборами губернатора области. Она подчеркнула, что уровень здравоохранения в регионе — "в хорошей средней зоне по стране", однако население недовольно медициной. В этой ситуации руководству региона "нужна жертва", считает она.

"Это моя голова полетела. <…> В данном случае человеческая жертва — я", — цитирует Погребняк портал.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе. Это произошло после прямой линии с президентом, в ходе которой один из мурманских врачей заявила, что получает 20 тысяч рублей.
После этого в регионе провели проверку обращений с жалобами на зарплаты. Кроме того, Чибис поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения Дмитрию Панычеву обратить внимание на лекарственное обеспечение, уровень смертности от инфарктов и состояние некоторых больниц. В ходе совещания в правительстве врио губернатора заявил, что его "вводили в заблуждение" касательно отсутствия врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда.
Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
811461472180
Обсудить 22
Прямая линия с Владимиром ПутинымАндрей ЧибисМурманская областьОбщество
Популярные комментарии
Вопрос в другом, а почему уволили только ее?
24 июня, 20:55
АНАнатолий Незнаю
3830001
А что, если она права и у медработника действительно 157 дней больничного?
24 июня, 22:38
Ensom Vind
412003
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