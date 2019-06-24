Группа "Аэрофлот" отозвала допуски на полеты по 14 направлениям

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отозвала допуски на полеты по трем направлениям, низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") - по 11, следует из материалов Росавиации.

"Самостоятельный отзыв допуска перевозчиком", - говорится в материалах ведомства.

Как уточняется, "Аэрофлот" отозвал допуски на полеты из Москвы в Кос (город на одноименном острове в Греции), Урумчи (Китай) и Нячанг (Вьетнам).