Группа "Аэрофлот" отозвала допуски на полеты по 14 направлениям

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отозвала допуски на полеты по трем направлениям, низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") - по 11, следует из материалов Росавиации.
"Самостоятельный отзыв допуска перевозчиком", - говорится в материалах ведомства.
Как уточняется, "Аэрофлот" отозвал допуски на полеты из Москвы в Кос (город на одноименном острове в Греции), Урумчи (Китай) и Нячанг (Вьетнам).
Среди отозванных допусков "Победы" - маршруты Махачкала-Анталия (Турция), Пермь-Стамбул, Ростов-на-Дону-Стамбул, Ростов-на-Дону-Гюмри (Армения), Пермь-Анталия, а также рейсы из Санкт-Петербурга в Гюмри и Тиват (Черногория), из Москвы в Хельсинки, Подгорицу, Реус (Испания) и Базель (Швейцария).