Лавров: ситуацию в Персидском заливе можно решить только через диалог

"У нас (с Египтом) близость подходов к обеспечению мира и безопасности в районе Персидского залива через диалог, через согласование мер транспарентности, укрепление доверия. В этой связи мы привлекли внимание к известной российской инициативе о формировании в регионе Персидского залива архитектуры коллективной безопасности", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с представителями Египта в формате "2+2".