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РИА Новости

Лавров: ситуацию в Персидском заливе можно решить только через диалог

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ситуация в районе Персидского залива может быть решена только через диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас (с Египтом) близость подходов к обеспечению мира и безопасности в районе Персидского залива через диалог, через согласование мер транспарентности, укрепление доверия. В этой связи мы привлекли внимание к известной российской инициативе о формировании в регионе Персидского залива архитектуры коллективной безопасности", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с представителями Египта в формате "2+2".
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
21 июня, 14:40
ЕС обеспокоен развитием событий в Персидском заливе
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