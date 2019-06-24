Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

ТБИЛИСИ, 24 июн — РИА Новости. Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.

"Да, наша поездка была запланирована, мы получили приглашение. На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной. <…> Однако после случившихся инцидентов в Грузии, безусловно, все это отменяется". Георгий Ломая

Протесты в Тбилиси и их последствия Ломая назвал большим спектаклем с участием власти и оппозиционных партий.

Протесты в Грузии

Двадцатого июня в Тбилиси начались массовые акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в расколе общества.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

В пятницу Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перелеты в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение отдыхающих в этой стране россиян на родину.