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РИА Новости

Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

Вчера, 17:57
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 24 июн — РИА Новости. Депутаты оппозиционной грузинской фракции "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма", сообщил политик Георгий Ломая.

"Да, наша поездка была запланирована, мы получили приглашение. На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной. <…> Однако после случившихся инцидентов в Грузии, безусловно, все это отменяется".

Георгий Ломая
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Протесты в Грузии

Двадцатого июня в Тбилиси начались массовые акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в расколе общества.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
В пятницу Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям перелеты в Грузию. Правительству поручено обеспечить возвращение отдыхающих в этой стране россиян на родину.
В Ассоциации туроператоров рассказали РИА Новости, что в Грузии находятся до семи тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
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Александр Иванов
9620002
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24 июня, 18:04
cсср 15
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