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РИА Новости

Россия считает контрпродуктивной линию США на изоляцию Ирана, заявил Лавров

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва считает контрпродуктивной линию США, направленную на изоляцию Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы исходим из того, что иранская тема Израиль и американцев беспокоит прежде всего, не только в отношении Сирии, но и вообще в этом регионе, может быть, и в гораздо более широком географическом плане. Считаем, что такой подход контрпродуктивен - подчинять всю свою политическую линию в том или ином регионе борьбе с одним государством, подчинять эту линию изоляции этого государства, обвинять это государство во всех грехах, не прибегая к расследованию тех или иных инцидентов, наверное, это контрпродуктивно", - сказал Лавров после переговоров в формате "2+2" между министрами обороны и главами МИД России и Египта.
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Вчера, 17:54
Медведев обсудил с французским премьером ситуацию вокруг Ирана
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) 20 июня сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке. Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил.
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