Россия считает контрпродуктивной линию США на изоляцию Ирана, заявил Лавров

"Мы исходим из того, что иранская тема Израиль и американцев беспокоит прежде всего, не только в отношении Сирии, но и вообще в этом регионе, может быть, и в гораздо более широком географическом плане. Считаем, что такой подход контрпродуктивен - подчинять всю свою политическую линию в том или ином регионе борьбе с одним государством, подчинять эту линию изоляции этого государства, обвинять это государство во всех грехах, не прибегая к расследованию тех или иных инцидентов, наверное, это контрпродуктивно", - сказал Лавров после переговоров в формате "2+2" между министрами обороны и главами МИД России и Египта.