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РИА Новости

Около 150 тысяч военнослужащих принимают участие во внезапной проверке ЦВО

Вчера, 17:43
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Порядка 150 тысяч военнослужащих и более 20 тысяч единиц вооружения задействованы во внезапной проверке Центрального военного округа (ЦВО), которая началась в понедельник, сообщил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.
"Всего к проверке привлекаются порядка 150 тыс. военнослужащих, до 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 35 кораблей и судов обеспечения", - сообщил Ильин на брифинге для иностранных военных атташе в Москве.
По его словам, "в ходе внезапной проверки будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз и уничтожения незаконных вооруженных формирований (НВФ)".
Военнослужащие ВС РФ
Вчера, 12:45
Депутат объяснил, с чем связана внезапная проверка боеготовности в ЦВО С 24 по 28 июня проходит внезапная проверка боеготовности в Центральном военном округе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik рассказал о задачах таких проверок.
Ранее сообщалось, что 24 июня по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вчера, 11:13
Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
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Центральный военный округРоссияБезопасность
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