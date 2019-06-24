В подмосковном Королеве построят детский сад на 190 мест

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 190 мест построят к концу года в городском округе Королев Московской области, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Общая площадь дошкольного образовательного учреждения составит 3,5 тысячи квадратных метров… Плановое завершение строительства намечено на четвертый квартал 2019 года", - цитирует пресс-служба слова начальника ведомства Артура Гарибяна.

Отмечается, что строительство детского сада осуществляется в рамках региональной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Заказчиком объекта выступает Администрация городского округа Королев.