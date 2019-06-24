Эксперт: Россия может нарастить экспорт оружия до 20 миллиардов долларов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия еще не реализовала весь потенциал экспорта вооружений, и до 2024-го годовой доход по этой статье может вырасти до 20 миллиардов долларов, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Так эксперт прокомментировал озвученные президентом Владимиром Путиным данные, согласно которым финансовые показатели российского экспорта оружия растут четвертый год подряд и вплотную приблизились к 16 миллиардам долларов за год. По его словам, портфель заказов достиг почти 54 миллиардов долларов – это рекорд. По выручке от продажи оружия Россия уступает только США.

"Пока это [16 миллиардов долларов] - та планка, которая для нас, безусловно, успешна в современных геополитических реалиях. Полагаю, что в ближайших планах России увеличение экспорта до 20 миллиардов долларов в год. Я думаю, что этот показатель будет выполнен в течение ближайших пяти лет", - сказал Коротченко РИА Новости.

По мнению эксперта, нарастить экспорт удастся за счет таких популярных комплексов ПВО, как системы большой и малой дальности С-400 и "Тор-М2", истребителей Су-30СМ и Су-35, а также управляемых авиационных ракет и береговых противокорабельных комплексов "Бал" и "Бастион".

Западные санкции не повлияли на объем экспорта российской военной техники, констатировал глава ЦАМТО.