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РИА Новости

Володин призвал дождаться решения по резолюции ПАСЕ

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы РФ Игорь Дивейкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы РФ Игорь Дивейкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первые шаги, которые делает Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), обнадеживают, но нужно дождаться решения ассамблеи по проекту доклада, касающегося участия делегации РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Первые шаги... обнадеживают и говорят о том, что большинство здраво подходят к тем темам, которые могут быть для нас неприемлемы, и двигаются по пути обсуждения вопросов, в случае поддержки которых наша делегация сможет выехать на заседание ПАСЕ. Но мы вначале должны дождаться решения ПАСЕ по резолюции, после этого мы подадим заявку", - сказал Володин журналистам.
ПАСЕ в понедельник проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.
В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Вчера, 16:44
Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ
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Госдума РФВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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