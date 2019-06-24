Володин призвал дождаться решения по резолюции ПАСЕ

"Первые шаги... обнадеживают и говорят о том, что большинство здраво подходят к тем темам, которые могут быть для нас неприемлемы, и двигаются по пути обсуждения вопросов, в случае поддержки которых наша делегация сможет выехать на заседание ПАСЕ. Но мы вначале должны дождаться решения ПАСЕ по резолюции, после этого мы подадим заявку", - сказал Володин журналистам.