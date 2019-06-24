Омич, недовольный внешним видом водителя в Италии, подал в суд на турфирму

КРАСНОЯРСК, 24 июн — РИА Новости. Суд Центрального района Омска рассматривает гражданское дело от местного жителя, подавшего иск к туроператорам, отправившим его на отдых в Италию, где, по мнению истца, напитки были не той температуры, экскурсии длинные, фрукты некачественные и водитель ненадлежащего вида, говорится в сообщении суда.

По данным пресс-службы суда, иск о защите прав потребителей подан к ООО "Аэросервис Плюс" и АО Агентство "Пактур". По мнению истца, организаторы не оказали качественных услуг по организации туристического отдыха в Италии.

"Истец обратился в суд с названным иском... Указывает на ненадлежащее оказание туристских услуг, заключающихся в следующем: предоставление транспортного средства в неудовлетворительном состоянии, фруктов ненадлежащего качества, отсутствие ягод, недостающее количество напитков, а также их степени охлажденности, продолжительность поездки по экскурсии более 8 часов, несоответствие водителя требованиям к внешнему облику", - говорится в сообщении.