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РИА Новости
Нижегородская область

Наблюдать за капремонтом усадьбы в Нижнем Новгороде можно будет онлайн

Вчера, 17:35
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Все желающие смогут наблюдать за капитальным ремонтом исторического здания-усадьбы в центре Нижнего Новгорода с помощью установленной рядом веб-камеры, сообщает пресс-служба правительства области.
Жилой дом на улице Пискунова, 37 - это здание, перестроенное из старинной усадьбы в 1910 году и оформленное в стиле модерн. В советское время оно было национализировано и переделано из особняка в многоквартирный дом. Сейчас по программе капремонта на доме меняют кровлю, готовится проект по восстановлению фасада.
"Такие работы на объекте культурного наследия требуют обязательного согласования управления охраны памятников и привлечения лицензированной организации. В основу проекта реставрации фасада лягут чертежи и старые фотографии исторического дома", - говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности руководителя регионального управления по госохране объектов культурного наследия Игоря Петрова, предстоит тщательно восстанавливать утраченные элементы, в первую очередь, внешний вид эркера.
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"Проведение ремонта объекта культурного наследия с привлечением Фонда капремонта многоквартирных домов – это новый для Нижегородской области опыт. Поэтому за работой ведется всесторонний надзор. Уже в ближайшие дни наблюдать за ремонтом исторического здания смогут все желающие: на Пискунова, 37 заканчивается монтаж веб-камеры. Ссылка на трансляцию будет размещена на странице Фонда МКД", - рассказал Петров.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность использования всех возможностей для улучшения состояния объектов культурного наследия.
"На территории региона находится более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, в том числе 1260 - федерального значения. Значительная часть памятников расположена в Нижнем Новгороде – около 750 объектов. Десятки объектов будут отреставрированы в преддверии юбилея города. Наша задача – использовать все возможные инструменты для того, чтобы поддерживать это наследие в надлежащем виде", - подчеркнул Никитин.
Он отметил, что дома-памятники, в которых живут люди, требуют еще большего внимания. "Ремонт там должен проводиться с учетом мнения жителей и архитектурного сообщества. Международный опыт показывает, что здания, построенные века назад, при правильном подходе могут быть удобными для жизни и сегодня", - добавил глава региона.
В сообщении подчеркивается, что губернатор настаивает на привлечении представителей общественности, в первую очередь, экспертов-градозащитников, к контролю за ходом работ на объектах культурного наследия.
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Нижегородская областьИгорь ПетровГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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