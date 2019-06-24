Один из пилотов разбившихся в Германии истребителей погиб

БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Пилот одного из истребителей, потерпевших крушение в Германии, найден мертвым, сообщил телеканал Пилот одного из истребителей, потерпевших крушение в Германии, найден мертвым, сообщил телеканал n-tv

Два военных самолета Eurofighter столкнулись в воздухе в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Как сообщил пилот третьего истребителя, оба летчика сумели катапультироваться. Одного из них нашли живым.

О причинах катастрофы пока не сообщается. По информации немецких ВВС, инцидент произошел во время тренировочного полета.

Представитель местной полиции сообщила телеканалу, что на земле никто не пострадал.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Немецкие истребители Eurofighter Typhoon © AP Photo / Mindaugas Kulbis Немецкие истребители Eurofighter Typhoon

После крушения начался лесной пожар, который "держат под контролем".