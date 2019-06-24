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РИА Новости

От обломков столкнувшихся в Германии истребителей никто не пострадал

Вчера, 17:32
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© REUTERS / Nordkurier / Petra KonermannОбломки потерпевших крушение военных самолетов Eurofighter в Германии. 24 июня 2019
Обломки потерпевших крушение военных самолетов Eurofighter в Германии. 24 июня 2019
© REUTERS / Nordkurier / Petra Konermann
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. В результате падения обломков двух военных самолетов, столкнувшихся на севере ФРГ, никто не пострадал, все здания целы, сообщила по телефону в прямом эфире телеканала N-tv представитель полиции Ной-Бранденбурга.
"По информации на данный момент, в результате падения обломков пострадавших лиц нет, также не пострадали здания", - сказала она, добавив, что лесной пожар, начавшийся после крушения, "держат под контролем".
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon
Вчера, 16:18
Одного из пилотов разбившихся в Германии истребителей нашли живым
Ранее газета Die Welt сообщила о крушении двух самолетов Eurofighter, они столкнулись в воздухе на севере ФРГ. Один из пилотов обнаружен живым на месте крушения, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на заявление минобороны ФРГ.
Как сообщила в Twitter местная полиция, "частично представляющие угрозу обломки" рассыпаны по земле в районе населенного пункта Малхов, который находится поблизости от места крушения самолетов. Правоохранители призвали местных жителей не приближаться к ним, освободить подъезды для спасательной техники. Движение в районе перекрыто.
О причинах крушения пока ничего не сообщается. По сообщениям ВВС ФРГ, самолеты отрабатывали тренировочный полет, катастрофа произошла на глазах пилота, который вел третий Eurofighter, он также сообщил о том, что оба его коллеги успели катапультироваться.
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