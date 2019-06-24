От обломков столкнувшихся в Германии истребителей никто не пострадал

БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. В результате падения обломков двух военных самолетов, столкнувшихся на севере ФРГ, никто не пострадал, все здания целы, сообщила по телефону в прямом эфире телеканала В результате падения обломков двух военных самолетов, столкнувшихся на севере ФРГ, никто не пострадал, все здания целы, сообщила по телефону в прямом эфире телеканала N-tv представитель полиции Ной-Бранденбурга.

"По информации на данный момент, в результате падения обломков пострадавших лиц нет, также не пострадали здания", - сказала она, добавив, что лесной пожар, начавшийся после крушения, "держат под контролем".

Ранее газета Die Welt сообщила о крушении двух самолетов Eurofighter, они столкнулись в воздухе на севере ФРГ. Один из пилотов обнаружен живым на месте крушения, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на заявление минобороны ФРГ.

Как сообщила в Twitter местная полиция, "частично представляющие угрозу обломки" рассыпаны по земле в районе населенного пункта Малхов, который находится поблизости от места крушения самолетов. Правоохранители призвали местных жителей не приближаться к ним, освободить подъезды для спасательной техники. Движение в районе перекрыто.