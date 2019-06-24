Медведчук рассказал, как можно восстановить мир в Донбассе

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политсила хочет, чтобы жители Донбасса поверили в Украину, только так можно завершить конфликт.

"Мы предлагаем конкретный план мероприятий по возвращению мира. Это автономный статус, амнистия, выборы, формирование системы управления на неконтролируемых территориях. Мы хотим, чтобы люди Донбасса поверили в Украину. Только так можно вернуть людей, а значит, территории", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в понедельник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.