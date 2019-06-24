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РИА Новости

Медведчук рассказал, как можно восстановить мир в Донбассе

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политсила хочет, чтобы жители Донбасса поверили в Украину, только так можно завершить конфликт.
"Мы предлагаем конкретный план мероприятий по возвращению мира. Это автономный статус, амнистия, выборы, формирование системы управления на неконтролируемых территориях. Мы хотим, чтобы люди Донбасса поверили в Украину. Только так можно вернуть людей, а значит, территории", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в понедельник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Виктор МедведчукДонбассУкраинаВ мире
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