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РИА Новости

В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке нападения на посольство США

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Виктория ИвановаНа улицах Брюсселя
На улицах Брюсселя
© РИА Новости / Виктория Иванова
На улицах Брюсселя. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники федеральной полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в планировании нападения на посольство США, сообщил в понедельник телеканал RTBF.
"Бельгиец, с инициалами М. Г., был задержан в субботу в центре Брюсселя. Подозреваемый подозревается в планировании нападения на посольство США в Брюсселе", - говорится в сообщении на сайте телеканала, который ссылается на свои источники.
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Согласно этой информации, "подозреваемый долгое время находился под наблюдением служб безопасности".
В понедельник он был допрошен судебным следователем.
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