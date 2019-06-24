В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке нападения на посольство США

БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники федеральной полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в планировании нападения на посольство США, сообщил в понедельник телеканал RTBF.
"Бельгиец, с инициалами М. Г., был задержан в субботу в центре Брюсселя. Подозреваемый подозревается в планировании нападения на посольство США в Брюсселе", - говорится в сообщении на сайте телеканала, который ссылается на свои источники.
Согласно этой информации, "подозреваемый долгое время находился под наблюдением служб безопасности".
В понедельник он был допрошен судебным следователем.