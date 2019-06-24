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РИА Новости

МВД Украины изменит порядок реагирования на сообщения о минировании

Вчера, 17:24
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КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов, а также ужесточит уголовную ответственность за это правонарушение, заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
В понедельник полиция Киева проверяла информацию о минировании всех столичных роддомов, 19 торгово-развлекательных центров и ряда учебных заведений.
"Из-за массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. А также готовим изменения в Уголовный кодекс для ужесточения ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на более чем шесть лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - заявил Шевченко изданию LB.ua.
По его словам, бизнес несет огромные убытки из-за необходимости останавливать торговлю в "заминированных" супермаркетах или торговых центрах, что иногда случается по несколько раз на день. "Один из таких крупных ритейлеров сообщил нам об убытках в размере 56 миллионов гривен (2,1 миллиона долларов) за определенный период только в силу остановки продаж, эвакуации людей и персонала... Поэтому не исключено, что в регламентные нормы будут внесены поправки о порядке эвакуации", - добавил Шевчкенко.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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