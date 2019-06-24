МВД Украины изменит порядок реагирования на сообщения о минировании

"Из-за массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. А также готовим изменения в Уголовный кодекс для ужесточения ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на более чем шесть лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - заявил Шевченко изданию LB.ua.