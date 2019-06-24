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РИА Новости

"Победа" рассказала, как пассажиры смогут вернуть деньги за билеты в Грузию

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании "Победа" в аэропорту "Внуково"
Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Билеты низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в Грузию, по которым хотя бы один полет должен быть выполнен 8 июля и позднее, аннулируются, полный возврат денежных средств выполняется автоматически на карту, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Все рейсы авиакомпании "Победа" в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Перми, Казани и Ростова-на-Дону отменены с 8 июля 2019 года включительно в связи с введенным запретом для российских авиакомпаний выполнять полеты на территорию Грузии с 8 июля.
"Билеты, по которым хотя бы один полет должен быть выполнен 8 июля и позднее, аннулируются. Для удобства клиентов полный возврат денежных средств выполняется автоматически на карту, которой оплачивалось бронирование. Срок поступления денежных средств зависит от условия банка держателя карты", - сказала собеседница агентства.
Все рейсы авиакомпании "Победа" в Батуми и Тбилиси по 7 июля 2019 года включительно выполняются по расписанию, продажи билетов на эти рейсы открыты.
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Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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