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РИА Новости

ПАСЕ начала обсуждать проект доклада, приглашающего Россию на сессию в июне

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. ПАСЕ начала обсуждать проект доклада, предлагающего предоставить российской делегации возможность принять участие в июньской сессии.
Вначале с небольшим представлением документа выступит его автор, далее парламентарии начнут обсуждать документ в ходе дискуссии (час-полтора). Обсудив проект, депутаты перейдут к голосованию по поданным ранее поправкам к резолюции и рекомендации по докладу. Голосуется отдельно каждая поправка. После этого парламентарии голосуют простым большинством за текст резолюции с принятыми ранее поправками, причем речь идет о большинстве, присутствующем на момент голосования в зале.
В принятой в понедельник утром повестке дня сессии указывается, что обсуждение пройдёт до 20.00 по местному времени (21.00 мск). Однако позже глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что обсуждение пройдёт до полуночи
Ранее о своих возражениях по поводу возвращения делегации РФ заявляли представители делегаций Украины, Грузии, стран Балтии, Великобритании.
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Если резолюция к проекту доклада пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии.
Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
Российская сторона на прошлой неделе сформировала свою делегацию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в состав российской делегации войдут семь сенаторов и 11 депутатов. Планируется, что ее возглавит вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. По словам Володина, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского парламентария Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии Ассамблеи.
Вместе с тем, как рассказал журналистам глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, "если в понедельник этот доклад будет принят, мы официально обращаемся за подтверждением полномочий нашей делегации, этот вопрос включается в повестку заседания ПАСЕ во вторник под номером один". По его словам, после этого, возможно оспаривание полномочий российской делегации, поскольку пока в регламенте осталась норма о том, что 30 парламентариев от пяти национальных делегаций могут поднять этот вопрос. "Мы знаем наших оппонентов и не исключаем, что эти 30 парламентариев в зале найдутся", - сказал сенатор.
Делегация РФ будет настаивать, чтобы окончательное решение ассамблеей по этому вопросу было принято в среду утром, в противном случае это сделает невозможным участие РФ в выборах генерального секретаря СЕ, которые назначены на 26 июня.
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Отношения России и Совета Европы переживали в последнее время непростой период из-за лишения российских парламентариев ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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