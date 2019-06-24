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РИА Новости

Роман Бабаян не будет изменять сетку вещания радиостанции "Говорит Москва"

Вчера, 17:12
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© Фото : Телекомпания «3 канал»Роман Бабаян
Роман Бабаян
© Фото : Телекомпания «3 канал»
Роман Бабаян. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новый главный редактор радиостанции "Говорит Москва" журналист Роман Бабаян сообщил РИА Новости, что пока не планирует вносить никаких изменений в сетку вещания и менять кадровый состав радиостанции.
"Нет, ничего менять не буду, потому что радиостанция хорошая. Коллектив отличный. Все работают хорошо", - сказал Бабаян. Он добавил, что ему еще только предстоит завтра встретиться и обсудить все с коллективом, чтобы войти в курс дел радиостанции.
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"Руководствуемся всегда только одним принципом - работа должна быть профессиональной, яркой и интересной. На мой взгляд, все это на радиостанции есть", - отметил Бабаян.
Журналист также сообщил, что собирается вести собственную программу на радиостанции, однако подробности решил пока держать в секрете.
Ранее он говорил, что, несмотря на свою новую должность, он продолжает баллотироваться в Мосгордуму и вести программу "Право голоса" на телеканале ТВЦ.
Прежний главный редактор радиостанции - известный журналист Сергей Доренко - скончался 9 мая в возрасте 59 лет в Москве за рулем мотоцикла. По данным заключения судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.
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Роман БабаянГоворит Москва (радиостанция)Общество
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