Козак оценил перспективы развития отношений России и Молдавии

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на брифинге в Кишиневе заявил, что отношения между Российской Федерацией и Молдавией должны развиваться по восходящей.

"Думаю, тот уровень прагматизма и политической мудрости, которые были проявлены 8 и 9 июня, вселяет надежду, что отношения должны развиваться по восходящей. Рост товарооборота, который есть, все равно не привел к тому уровню, который был в 2012 году, целевая задача – восстановить эти цифры", - заявил Козак.

Вице-премьер выразил мнение, что стороны должны вести диалог по всем направлениям, которые вызывают беспокойство людей. Это касается не только экономической, но социальной, культурной и гуманитарной сфер.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.