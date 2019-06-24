Грузинские пограничники задержали следующий из России в Армению автобус

ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Грузинские пограничники задержали в понедельник утром следующий из РФ в Армению пассажирский автобус, сообщили в армянском посольстве в Тбилиси.

"Сегодня в 06.00 (05.00 мск) на грузинском участке КПП Верхний Ларс за провоз запрещенного груза был задержан автобус, принадлежащий одной из армянских компаний. Посольство ведет работы с соответствующими грузинскими органами для обеспечения транспортировки в Армению пассажиров автобуса, являющихся армянскими гражданами", - сообщается на странице посольства в Facebook

Пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктур Армении Армине Мурадян написала в соцсети, что для перевозки пассажиров армянская компания предоставила еще один автобус, который уже находится в Грузии. "Расходы по доставке пассажиров в Армению возьмет на себя компания-перевозчик", - отметила Мурадян.