Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
"Суд определил: производство по иску прекратить", - огласила решение судья Елена Аникеева.
В ходе заседания представитель кинокомпании поддержал заявленное ранее ходатайство о прекращении производства по иску. "В связи с урегулированием спора мы отказываемся от исковых требований в полном объеме", - отметил юрист Kinodanz.
Защитник Баженова Сергей Панченко поддержал заявленное прошение.
4 июня, 05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
В гражданском иске Kinodanz было указано, что Баженов в обзоре на фильм "За гранью реальности" использовал треть всего хронометража ленты, нарушив тем самым авторские права. Kinodanz попросила суд взыскать с BadComedian 1 миллион рублей в качестве компенсации за понесенные убытки, отмечая, что из-за ролика она недосчитались гораздо большей суммы. Продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев 17 июня сообщил РИА Новости о заключении мирового соглашения с BadComedian, не раскрыв деталей сделки.
Ранее Баженов заявил, что из-за судебного иска задумался о закрытии своего канала на YouTube.
Kinodanz – российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве, на ее счету такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звёздный разум" и другие.