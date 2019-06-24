Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 24 июн - РИА Новости. Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

"Суд определил: производство по иску прекратить", - огласила решение судья Елена Аникеева.

В ходе заседания представитель кинокомпании поддержал заявленное ранее ходатайство о прекращении производства по иску. "В связи с урегулированием спора мы отказываемся от исковых требований в полном объеме", - отметил юрист Kinodanz.

Защитник Баженова Сергей Панченко поддержал заявленное прошение.

В гражданском иске Kinodanz было указано, что Баженов в обзоре на фильм "За гранью реальности" использовал треть всего хронометража ленты, нарушив тем самым авторские права. Kinodanz попросила суд взыскать с BadComedian 1 миллион рублей в качестве компенсации за понесенные убытки, отмечая, что из-за ролика она недосчитались гораздо большей суммы. Продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев 17 июня сообщил РИА Новости о заключении мирового соглашения с BadComedian, не раскрыв деталей сделки.

Ранее Баженов заявил, что из-за судебного иска задумался о закрытии своего канала на YouTube.