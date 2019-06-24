Под Псковом подростка заподозрили в убийстве матери друга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как жительница Гдова Псковской области скончалась в больнице от многочисленных колото-резаных и рубленых ран, в нанесении которых подозревается 14-летний друг ее сына, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, к преступлению причастен 14-летний друг сына потерпевшей, который ... ночью пришел к ней в дом и нанес множество ударов ножом и топором в область головы, шеи, туловища и конечностей", - говорится в сообщении.

Как уточняет областное следственное управление, сообщение о госпитализации женщины, которая скончалась от ран в больнице, поступило правоохранителям в воскресенье. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".