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РИА Новости

Под Псковом подростка заподозрили в убийстве матери друга

Вчера, 16:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как жительница Гдова Псковской области скончалась в больнице от многочисленных колото-резаных и рубленых ран, в нанесении которых подозревается 14-летний друг ее сына, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, к преступлению причастен 14-летний друг сына потерпевшей, который ... ночью пришел к ней в дом и нанес множество ударов ножом и топором в область головы, шеи, туловища и конечностей", - говорится в сообщении.
Как уточняет областное следственное управление, сообщение о госпитализации женщины, которая скончалась от ран в больнице, поступило правоохранителям в воскресенье. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".
"В настоящее время подросток задержан в процессуальном порядке ... Выясняются мотивы совершенного преступления", - информирует СУСК.
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