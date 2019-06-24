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РИА Новости

Ученые раскрыли связь между музыкой, математикой и хорошей учебой

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЗанятия в Новгородском колледже искусств им. С.В. Рахманинова
Занятия в Новгородском колледже искусств им. С.В. Рахманинова
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Школьники, занимающиеся в музыкальных школах, заметно лучше справляются с математическими или языковыми экзаменами и тестами, чем остальные сверстники. Об этом пишут ученые, опубликовавшие результаты масштабных наблюдений за старшеклассниками в Journal of Educational Psychology.

"Уроки музыки и искусств часто отодвигаются на самый задний план и финансируются по остаточному принципу, так как чиновники считают, что они мешают детям осваивать математику, естественные науки и язык. Мы показали, что это не так – чем больше дети занимались музыкой, тем лучше они учились", — рассказывает Питер Гузуасис (Peter Gouzouasis) из университета Британской Колумбии (Канада).

В последние годы ученые активно пытаются понять, являются ли многие способности человека, в том числе музыкальные таланты, склонность к математике и науке, писательское умение и прочие отличительные черты наследуемыми с генетической точки зрения.
Психологи, генетики и нейрофизиологи провели десятки и сотни экспериментов, результаты которых оказались крайне разнородными, что заставило многих ученых заключить, что подобных "генетических" связей не существует.
С другой стороны, недавнее сравнение математических способностей родителей и их детей показало, что способности скорее наследуются, чем нет, однако многое зависит от воспитания и образования.
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При этом, многие обыватели и исследователи часто замечают, что дети, способные к музыке, одновременно хорошо себя проявляют и в математике, и наоборот. Это заставляет ученых еще больше спорить о том, с чем именно связан успех в учебе, насколько случайна связь между любовью к цифрам и искусству и есть ли другие закономерности такого рода.
Гузуасис и его коллеги решили проверить, действительно ли эта взаимосвязь существует. Для этого они проследили за успехами рекордно большой группы учащихся канадских школ, включавшей в себя свыше 100 тысяч старшеклассников, недавно сдавших выпускные или промежуточные экзамены.
Анализируя эти данные, ученые разбили детей на две больших группы – тех, кто занимался музыкой, чье число составляло около 13%, и остальных школьников, не имевших подобного хобби. Дополнительно социологи сопоставили между собой учеников музыкальных школ в зависимости от того, чему они учились и каких успехов они достигли.
Эти наблюдения принесли массу интересных и неожиданных открытий. Во-первых, канадские исследователи обнаружили, что музыка влияла не только на математические успехи школьников, но и на их успеваемость в физике, биологии и в гуманитарных дисциплинах.
При этом, что интересно, разные типы творчества влияли на успеваемость старшеклассников неодинаковым образом. Дети, учившиеся играть на любых музыкальных инструментах в группах или оркестрах, в среднем лучше сдавали экзамены, чем будущие певцы и другие представители вокальной музыки. Аналогичным образом, чем выше были успехи в той или иной области музыки, тем ярче они себя проявляли в математике, языках и естественных науках.

"В среднем, дети, которые учились играть на инструменте в оркестре или в группе, примерно на год обгоняли сверстников по уровню своих знаний и навыков во всех дисциплинах. Скорее всего, необходимость понимать ноты, слаженно играть в коллективе и уметь очень тонко управлять своими руками играет важную роль в ускоренном саморазвитии этих детей", — заключает Гузуасис.

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