В Калуге полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудник ДПС на мотоцикле в Калуге насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, ведется проверка, сообщила РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.

"Управлением МВД России по Калужской области проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника ДПС ГИБДД. По предварительной информации, примерно в 21.20 в воскресенье на улице Маршала Жукова в Калуге зарегистрирован наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, полицейский ехал на служебном мотоцикле.

"В соответствии с правилами дорожного движения, сотрудник полиции предпринял меры к остановке транспортного средства, однако наезда избежать не удалось. В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм. Сотрудник полиции тоже получил травмы", - сообщила представитель ведомства.