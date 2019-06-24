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РИА Новости

В Калуге полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода

Вчера, 16:53
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудник ДПС на мотоцикле в Калуге насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, ведется проверка, сообщила РИА Новости в понедельник представитель УМВД по региону.
"Управлением МВД России по Калужской области проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника ДПС ГИБДД. По предварительной информации, примерно в 21.20 в воскресенье на улице Маршала Жукова в Калуге зарегистрирован наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, полицейский ехал на служебном мотоцикле.
"В соответствии с правилами дорожного движения, сотрудник полиции предпринял меры к остановке транспортного средства, однако наезда избежать не удалось. В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм. Сотрудник полиции тоже получил травмы", - сообщила представитель ведомства.
Она отметила, что в воскресенье вечером в Калуге были "жуткие" погодные условия – проливной дождь и гроза. Участок дороги, где произошло ДТП, по ловам собеседницы, не освещался.
22 июня, 10:53
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МВД РФКалужская областьПроисшествия
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