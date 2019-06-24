В Совфеде поддержали введение предмета "Семьеведение" в школах

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Единый предмет "Семьеведение", на котором детей будут обучать общению в семье, правильному разрешению возможных конфликтных ситуаций, можно было бы ввести в школах как для младших, так и для старших учащихся, заявила РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда Елена Попова.

Она напомнила, что в марте в Уфе проходил форум детских омбудсменов.

"Уполномоченные по правам ребенка из разных регионов высказались за введение этого предмета в школе на факультативной основе. Инициативу считает важной уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова", - сказала Попова.

По ее словам, в аппарат омбудсмена должны поступать предложения от российских регионов, в которых представлен опыт по самым удачным проектам в этой сфере. В дальнейшем проработанный проект может быть направлен в Минпросвещения, сказала Попова.

"Семьеведение" нужно преподавать уже в начальной школе, чтобы помогать ребятам правильно выстраивать отношения в семье. Затем, в средних классах, когда уже начинается подростковый возраст, должны учитываться и эти особенности ребят. Когда резко возрастает количество суицидов из-за того, что они начинают путать любовь с влюбленностью, не могут справиться с этой ситуацией", - привела пример сенатор.

В старших классах предмет будет дополняться новыми знаниями – конфликтология, медиация, как правильно сосуществовать в семье, грамотно разрешать спорные ситуации, пояснила Попова.