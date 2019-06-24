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РИА Новости

В Совфеде поддержали введение предмета "Семьеведение" в школах

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Единый предмет "Семьеведение", на котором детей будут обучать общению в семье, правильному разрешению возможных конфликтных ситуаций, можно было бы ввести в школах как для младших, так и для старших учащихся, заявила РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда Елена Попова.
Она напомнила, что в марте в Уфе проходил форум детских омбудсменов.
Школа. Архивное фото
25 ноября 2016, 17:50
Курс семьеведения уже преподают в школах 38 регионов РоссииЭта инициатива снизу нуждается в организационной и методической поддержке на федеральном уровне, заявил РИА Новости на форуме "Святость материнства".
"Уполномоченные по правам ребенка из разных регионов высказались за введение этого предмета в школе на факультативной основе. Инициативу считает важной уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова", - сказала Попова.
По ее словам, в аппарат омбудсмена должны поступать предложения от российских регионов, в которых представлен опыт по самым удачным проектам в этой сфере. В дальнейшем проработанный проект может быть направлен в Минпросвещения, сказала Попова.
"Семьеведение" нужно преподавать уже в начальной школе, чтобы помогать ребятам правильно выстраивать отношения в семье. Затем, в средних классах, когда уже начинается подростковый возраст, должны учитываться и эти особенности ребят. Когда резко возрастает количество суицидов из-за того, что они начинают путать любовь с влюбленностью, не могут справиться с этой ситуацией", - привела пример сенатор.
В старших классах предмет будет дополняться новыми знаниями – конфликтология, медиация, как правильно сосуществовать в семье, грамотно разрешать спорные ситуации, пояснила Попова.
По ее мнению, "Семьеведение" может в дальнейшем преподаваться и в средних и высших учреждениях, поскольку такие знания очень востребованы у молодых людей.
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Елена ПоповаРоссияОбщество
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