Врачи рассказали о состоянии посла Сербии в Минске после обморока

МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Врачи диагностировали у посла Сербии в Белоруссии Велько Ковачевича перелом ребер и пневмоторакс, полученные во время падения при обмороке от жары, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского министерства здравоохранения.

Ранее в понедельник РИА Новости в сербской дипмиссии сообщили, что Ковачевич, госпитализированный в субботу, чувствует себя хорошо, предварительный диагноз "инсульт" не подтвердился.

"Причиной госпитализации в больницу скорой медицинской помощи в Минске стал обморок, обусловленный душной и жаркой погодой. Обморок произошел 22 июня 2019 года во время посещения Ковачевичем и другими сотрудниками посольства команды Сербии в Деревне спортсменов (в Минске - ред.). Нахождение в больнице в настоящее время связано с полученной при обмороке травмой – переломом ребер и возникшим пневмотораксом", - говорится в сообщении пресс-службы. В субботу температура воздуха в Минске составляла около 23-25 градусов тепла.

Там отмечается, что состояние посла стабильное, самочувствие значительно улучшилось. "Необходимое обследование для дифференциальной диагностики возможных причин обморока и вся медицинская помощь были оказаны на высоком профессиональном уровне", - подчеркнули в пресс-службе.

Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года. В конце минувшей недели посол сопровождал на мероприятиях, в том числе встрече с сербскими спортсменами, президента Сербии Александра Вучича, который прибыл в Минск с визитом. В пятницу состоялась встреча Вучича с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Предполагалось, что сербский политик в числе других высоких гостей примет участие в церемонии открытия II Европейских игр, которая состоялась вечером 21 июня в белорусской столице. Однако в vip-ложе вместе с другими высокими гостями Вучича не было, а позже стало известно, что он отказался от присутствия из-за участия в церемонии сборной Косово под своим флагом.