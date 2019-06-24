Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T16:50Z
https://ria.ru/20190624/1555862565.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии посла Сербии в Минске после обморока

Вчера, 16:50
367
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Врачи диагностировали у посла Сербии в Белоруссии Велько Ковачевича перелом ребер и пневмоторакс, полученные во время падения при обмороке от жары, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского министерства здравоохранения.
Ранее в понедельник РИА Новости в сербской дипмиссии сообщили, что Ковачевич, госпитализированный в субботу, чувствует себя хорошо, предварительный диагноз "инсульт" не подтвердился.
Минск
23 июня, 19:12
В Минске госпитализировали посла Сербии
"Причиной госпитализации в больницу скорой медицинской помощи в Минске стал обморок, обусловленный душной и жаркой погодой. Обморок произошел 22 июня 2019 года во время посещения Ковачевичем и другими сотрудниками посольства команды Сербии в Деревне спортсменов (в Минске - ред.). Нахождение в больнице в настоящее время связано с полученной при обмороке травмой – переломом ребер и возникшим пневмотораксом", - говорится в сообщении пресс-службы. В субботу температура воздуха в Минске составляла около 23-25 градусов тепла.
Там отмечается, что состояние посла стабильное, самочувствие значительно улучшилось. "Необходимое обследование для дифференциальной диагностики возможных причин обморока и вся медицинская помощь были оказаны на высоком профессиональном уровне", - подчеркнули в пресс-службе.
Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года. В конце минувшей недели посол сопровождал на мероприятиях, в том числе встрече с сербскими спортсменами, президента Сербии Александра Вучича, который прибыл в Минск с визитом. В пятницу состоялась встреча Вучича с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Предполагалось, что сербский политик в числе других высоких гостей примет участие в церемонии открытия II Европейских игр, которая состоялась вечером 21 июня в белорусской столице. Однако в vip-ложе вместе с другими высокими гостями Вучича не было, а позже стало известно, что он отказался от присутствия из-за участия в церемонии сборной Косово под своим флагом.
Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость в 2008 году. Белоруссия, как и Сербия, не признает самопровозглашенный суверенитет края. Косово было принято в Международный олимпийский комитет в 2014 году.
000300
Обсудить 0
СербияБелоруссия
Рекомендуем
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ
РИА
Новости
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Взрывы в Казахстане могут продолжаться несколько дней, заявил глава региона
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Под Псковом подростка заподозрили в убийстве матери друга
Лента
новостей
В Москве во вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Патрушев обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности россиян в Израиле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами
Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Бавра»
Грузинские пограничники задержали следующий из России в Армению автобус
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
На пресс-конференции Медведева и Филиппа у переводчиков возникла проблема
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon
Одного из пилотов разбившихся в Германии истребителей нашли живым
В Калуге полицейский на мотоцикле насмерть сбил пешехода
Мост через высохшую реку в северной части Эфиопии в регионе Амхара
Зачинщика переворота в Эфиопии убили в перестрелке с силами безопасности
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Анкара купила С-400, несмотря на угрозы санкций США, заявили в МИД Турции
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, как можно восстановить мир в Донбассе
Вид на аэропорт Ниццы
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
Лента новостейМолния