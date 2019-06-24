Патрушев обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности россиян в Израиле

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник, ему предстоят двухдневные переговоры с Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Патрушев и Нетаньяху обсудили российско-израильское сотрудничество в противодействии терроризму, вопросы обеспечения безопасности российских граждан в Израиле, углубление взаимодействия по линии правоохранительных органов спецслужб и оборонных ведомств, а также другие вопросы сотрудничества в различных сферах", - сообщил пресс-секретарь по тогам переговоров секретаря Совбеза РФ и израильского премьера.