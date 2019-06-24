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РИА Новости

Патрушев обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности россиян в Израиле

Вчера, 16:46
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ИЕРУСАЛИМ, 24 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы обеспечения безопасности находящихся в этой стране россиян, сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.
Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник, ему предстоят двухдневные переговоры с Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
"Патрушев и Нетаньяху обсудили российско-израильское сотрудничество в противодействии терроризму, вопросы обеспечения безопасности российских граждан в Израиле, углубление взаимодействия по линии правоохранительных органов спецслужб и оборонных ведомств, а также другие вопросы сотрудничества в различных сферах", - сообщил пресс-секретарь по тогам переговоров секретаря Совбеза РФ и израильского премьера.
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