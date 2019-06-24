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РИА Новости

Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ

Вчера, 16:44
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Киев в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовал отстранить от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.
"Президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье только что допустила грубое нарушение регламента: произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (две трети от присутствующих)… Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов", - написал Арьев в Facebook.
Глава ПАСЕ пока никак не отреагировала на эти высказывания.
Украинские представители с утра понедельника неоднократно высказывала несогласие с повесткой дня. Так, ранее ПАСЕ отклонила идею перенести на другой день голосование по проекту резолюции о приглашении России на июньскую сессию. Паскье объявила голосование по этому вопросу, и большинство (93 из 141) высказались против.
Парламентская ассамблея Совета Европы
Вчера, 13:12
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
Это была не единственная попытка изменить регламент. Парламентарии также предлагали поменять местами доклады или перенести другие голосования.
В основном инициаторами выступали британцы и украинцы. Эксперты связывают это с резонансным проектом, предполагающим возвращение России в ПАСЕ.
Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, российская делегация в тот же день подаст заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривать полномочия делегаций.

Новая российская делегация

На прошлой неделе был утвержден состав делегации Федерального собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы, в нее войдут семь сенаторов и 11 депутатов.
Москва настаивает, чтобы ПАСЕ приняла окончательное решение в среду утром, в противном случае это сделает невозможным участие России в выборах генерального секретаря СЕ, которые назначены на 26 июня.
Пять лет назад Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы. Недавно организация представила резолюцию о возвращении России полномочий.
Парламентская ассамблея Совета Европы
Вчера, 15:05
Дебаты по делегации России в ПАСЕ могут продлиться до полуночи
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Лилиан Мори ПаскьеВладимир АрьевЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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Клоуны!
24 июня, 17:10
ssedlex76
2640000
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