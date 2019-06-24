Сайт госуслуг отменил комиссию при оплате автоштрафов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Держатели карт платежной системы "Мир" с понедельника могут оплачивать штрафы ГИБДД на портале госуслуг без комиссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

Ранее комиссия составляла 0,7% от оплаты услуг. Оплата без комиссии по карте "Мир" любого банка распространяется на следующие виды штрафов: штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения; штрафы администратора Московского парковочного пространства; штрафы московской административной дорожной инспекции; штрафы городов за парковку (Белгород, Калуга, Казань, Красноярск, Пермь, Рязань, Тверь, Тюмень, Ижевск); штрафы Ространснадзора и штрафы Госадмтехнадзора Московской области.

Нововведение будет действовать до 23 июня 2020 года. В министерстве уточнили, что рассматривают отмену комиссии и для держателей карт других платежных систем.