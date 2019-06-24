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РИА Новости

Сайт госуслуг отменил комиссию при оплате автоштрафов

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВодитель оплачивает штраф за нарушение правил дорожного движения
Водитель оплачивает штраф за нарушение правил дорожного движения
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Держатели карт платежной системы "Мир" с понедельника могут оплачивать штрафы ГИБДД на портале госуслуг без комиссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи РФ.
Ранее комиссия составляла 0,7% от оплаты услуг. Оплата без комиссии по карте "Мир" любого банка распространяется на следующие виды штрафов: штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения; штрафы администратора Московского парковочного пространства; штрафы московской административной дорожной инспекции; штрафы городов за парковку (Белгород, Калуга, Казань, Красноярск, Пермь, Рязань, Тверь, Тюмень, Ижевск); штрафы Ространснадзора и штрафы Госадмтехнадзора Московской области.
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Нововведение будет действовать до 23 июня 2020 года. В министерстве уточнили, что рассматривают отмену комиссии и для держателей карт других платежных систем.
"Мы стремимся сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. И отмена комиссии при осуществлении всех платежей - логичный следующий шаг. За 2018 год россияне оплатили более 19 миллионов штрафов через портал на общую сумму более девяти миллиардов рублей. Мы решили совместно с платежной системой "Мир" начать движение в сторону отмены комиссий с одной из наиболее популярных услуг", — прокомментировал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
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