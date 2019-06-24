В Москве во вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности

"Пожарная опасность. Период предупреждения с 15.00 25 июня до 15.00 27 июня. Местами пожарная опасность 4 класса", - говорится в сообщении.

Также "оранжевый уровень" погодной опасности из-за вероятных пожаров объявлен по Московской области до 18.00 вторника. Уточняется, что в Шатурском районе пожароопасность достигает 5 класса.