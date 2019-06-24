В ДНР из-за обстрелов силовиков произошло десять пожаров за неделю

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Более 10 пожаров произошло за минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.

Ранее в ДНР заявляли, что украинские силовики ведут огонь по жилым кварталам республики в том числе с применением зажигательных боеприпасов.

"Силами МЧС ликвидировано 12 пожаров. В одном случае, из-за активных боевых действий, подразделение МЧС не смогло приступить к тушению пожара в селе Коминтерново Новоазовского района", - сказал Зарубин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.