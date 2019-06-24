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РИА Новости

В ДНР из-за обстрелов силовиков произошло десять пожаров за неделю

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
Дом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Более 10 пожаров произошло за минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.
Ранее в ДНР заявляли, что украинские силовики ведут огонь по жилым кварталам республики в том числе с применением зажигательных боеприпасов.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
23 июня, 17:23
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"Силами МЧС ликвидировано 12 пожаров. В одном случае, из-за активных боевых действий, подразделение МЧС не смогло приступить к тушению пожара в селе Коминтерново Новоазовского района", - сказал Зарубин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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