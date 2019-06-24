Анкара купила С-400, несмотря на угрозы санкций США, заявили в МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео рассматривает все возможные варианты санкций в адрес Турции за покупку С-400.

"Неважно, каким будет решение по санкциям, неважно, какое заявление будет исходить со стороны США, мы уже купили С-400", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu

По его словам, сейчас стоит только вопрос о том, когда состоится поставка ЗРК в Турцию. "Невозможно, чтобы мы отказались от покупки С-400", - добавил глава МИД.

Говоря об исключении Турции из программы США по созданию F-35, Чавушоглу заявил, что другие партнеры не поддерживают этой меры американской стороны.

"Все решения должны приниматься путем консенсуса", - сказал Чавушоглу, отметив, что Турция также является партнером программы и внесла в нее значимый вклад.

В Анкаре неоднократно отмечали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.