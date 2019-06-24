Анкара купила С-400, несмотря на угрозы санкций США, заявили в МИД Турции

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны США.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео рассматривает все возможные варианты санкций в адрес Турции за покупку С-400.
"Неважно, каким будет решение по санкциям, неважно, какое заявление будет исходить со стороны США, мы уже купили С-400", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.
По его словам, сейчас стоит только вопрос о том, когда состоится поставка ЗРК в Турцию. "Невозможно, чтобы мы отказались от покупки С-400", - добавил глава МИД.
Говоря об исключении Турции из программы США по созданию F-35, Чавушоглу заявил, что другие партнеры не поддерживают этой меры американской стороны.
"Все решения должны приниматься путем консенсуса", - сказал Чавушоглу, отметив, что Турция также является партнером программы и внесла в нее значимый вклад.
В Анкаре неоднократно отмечали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.