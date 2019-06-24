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РИА Новости

В ДНР квалифицировали обстрел Донецка украинскими силовиками как теракт

Вчера, 16:24
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" после массированного артобстрела Донецка со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что утром 19 июня запад Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны украинских силовиков. Всего было выпущено около 200 мин и артснарядов.
"В отношении командира, обстрелявшего Петровский район Донецка возбуждено уголовное дело. Следственное управление генеральной прокуратуры ДНР расследует 20 эпизодов уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью два статьи 229 УК ДНР ("Совершение террористического акта")", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По информации ведомства, по приказу командира 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины 19 июня был обстрелян Петровский район Донецка, повреждено около 10 домов, детская больница, здание спорткомплекса, остановлен вентилятор главного проветривания шахты имени Челюскинцев.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
23 июня, 17:23
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