МВД Грузии отстранило от работы десять полицейских

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. МВД Грузии отстранило от службы десять полицейских в рамках расследования о возможном превышении полномочий со стороны правоохранителей, участвовавших в разгоне протестующих в Тбилиси, заявил представитель МВД на брифинге.

"Генинспекция МВД Грузии изучает возможные факты превышения служебных полномочий со стороны правоохранителей в ходе акции в Тбилиси. В рамках расследования, десяти правоохранителям, которые принимали участие в процессе разгона акции, приостановлены служебные полномочия", - отметили в ведомстве.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протестов. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В первые дни акций митингующие требовали отставки спикера парламента, который вскоре заявил об уходе с должности. Остальные требования митингующих - отставка главы МВД, освобождение задержанных в ходе протестов, назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.