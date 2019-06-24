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РИА Новости

МВД Грузии отстранило от работы десять полицейских

Вчера, 16:22
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. МВД Грузии отстранило от службы десять полицейских в рамках расследования о возможном превышении полномочий со стороны правоохранителей, участвовавших в разгоне протестующих в Тбилиси, заявил представитель МВД на брифинге.
"Генинспекция МВД Грузии изучает возможные факты превышения служебных полномочий со стороны правоохранителей в ходе акции в Тбилиси. В рамках расследования, десяти правоохранителям, которые принимали участие в процессе разгона акции, приостановлены служебные полномочия", - отметили в ведомстве.
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В Тбилиси с 20 июня проходят акции протестов. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
В первые дни акций митингующие требовали отставки спикера парламента, который вскоре заявил об уходе с должности. Остальные требования митингующих - отставка главы МВД, освобождение задержанных в ходе протестов, назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

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