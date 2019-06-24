В России создали две новые модификации пистолета "Удав"

Момент экстракции гильзы при стрельбе из пистолета "Удав"

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Четыре модификации новейшего пистолетного комплекса "Удав" созданы в России, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"На форуме "Армия-2019" пройдет динамический показ 9-миллиметрового пистолетного комплекса "Удав" четырех комплектаций", - сказали в Ростехе.

Отмечается, что будут продемонстрированы новейшие тактический и спортивный пистолеты калибра 9х19 мм и пистолеты специального назначения и тактический калибра 9х21 мм.

Ранее были презентованы тактический и спецназначения пистолеты калибра 9х21 мм. Пистолеты 9х19 мм демонстрируются впервые.

Как сообщал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика пистолета ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков, первая партия "Удавов" уже поставлена в войска для опытной эксплуатации.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов - на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9x21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики, по мнению разработчика, позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.