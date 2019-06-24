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РИА Новости

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвиасообщение между Россией и Грузией прекратится
Авиасообщение между Россией и Грузией прекратится
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
"Два дня, как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры, и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов. — Прим. ред.)", — заявил эксперт.
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Грузия недосчитается более 150 тысяч российских туристов, сообщили СМИ
Он отметил, что с начала года общие траты российских путешественников в Грузии составили 1,1 миллиарда долларов — 33% от расходов всего турпотока.
Алавердашвили добавил, что в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает регион Аджария. Кроме того, значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент — 22 тысячи квартир, которые туристы снимают вместо отелей.
"Девяносто процентов этих квартир снимали российские туристы. В 2018 году количество российских туристов в месяц превышало 60 тысяч человек", — пояснил собеседник агентства.
Как заметил Алавердашвили, в 2018 году расходы российских туристов в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников.
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По его мнению, грузинскому правительству в данной ситуации необходимо разработать правильную стратегию. В то же время для снижения потенциальных убытков необходимо сохранить российский рынок, считает глава ассоциации.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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Популярные комментарии
Грузия - предатель России! Когда их вырезали иранцы, их царь УМОЛЯЛ нашего Императора защитить грузин и Грузию. Россия воевала за грузин, т.к. никто в мире им не помог. Теперь они объявили Россию врагом...где были эти представители туристического бизнеса Грузии, когда митингующие выступали против российской делигации? Как их послушаешь, так все грузины рады россиянам и любят нас, как посмотришь на политику.... Вы, там, ребята, разберитесь с приоритетами, а мы подождем.... пусть к вам пока американцы ездят отдыхать и экономику поднимать.
24 июня, 16:24
ssedlex76
33300009
Русофобия вещь непозволительно дорогая!!!)))
24 июня, 16:24
Славик Н
236251006
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