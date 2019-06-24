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РИА Новости

Силовики обстреляли окраины Донецка и Горловки, заявили в ДНР

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 21 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины Донецка и Горловки, выпустив более 100 мин, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 4.30 до 15.05 (совпадает с мск – ред.) вооруженные формирования Украины вели обстрелы окраин Донецка и Горловки. Всего за этот промежуток времени была выпущена 101 мина калибром 82 и 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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