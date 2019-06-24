Силовики обстреляли окраины Донецка и Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины Донецка и Горловки, выпустив более 100 мин, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня с 4.30 до 15.05 (совпадает с мск – ред.) вооруженные формирования Украины вели обстрелы окраин Донецка и Горловки. Всего за этот промежуток времени была выпущена 101 мина калибром 82 и 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.