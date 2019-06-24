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РИА Новости

Пенсионер и фотограф выдвинули кандидатуры на пост челябинского губернатора

Вчера, 16:12
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн - РИА Новости. Заявления на участие в выборах губернатора Челябинской области, которые пройдут 8 сентября, подали 14 человек, сообщила в понедельник пресс-служба областной избирательной комиссии.
По данным пресс-службы, избирательная комиссия области в понедельник в 18.00 завершает прием документов об участии в выборах губернатора Челябинской области.
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"Всего подали заявления на участие в выборах 14 человек. Так, 24 июня выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения двое претендентов – Виктор Петров (военный пенсионер) и Станислав Артемов (свадебный фотограф)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ранее подал документы на участие в выборах в качестве самовыдвиженца глава региона Алексей Текслер.
Избирком напоминает, что в поддержку самовыдвижения каждый кандидат должен собрать 13,1 тысячи подписей жителей Челябинской области. Также все претенденты проходят семипроцентный муниципальный фильтр, на момент сдачи документов на регистрацию они должны предоставить 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов.
С 25 июня по 4 июля стартует процедура сдачи документов на регистрацию, на проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней, поясняет пресс-служба.
Выборы губернатора области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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