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РИА Новости

Помпео и король Саудовской Аравии обсудили безопасность в Ормузском проливе

Вчера, 16:12
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обсудил в ходе встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в Джидде морскую безопасность в Ормузском проливе.
Ранее саудовское агентство новостей SPA сообщило, что король Салман принял в понедельник в Джидде госсекретаря США Майкла Помпео, который приехал в королевство в рамках своего турне по странам Персидского залива на фоне обострения отношений с Ираном. По информации агентства, Аль Сауд и Помпео "обсудили стратегические отношения между двумя дружественными странами, а также недавние события на региональной и международной аренах".
"Сегодня провели продуктивную встречу с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, на которой обсудили эскалацию напряженности в регионе и необходимость обеспечить безопасность на море в Ормузском проливе. Свобода судоходства первостепенна", - написал Помпео в Twitter.
В минувшее воскресенье Помпео сообщил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Он упомянул, что планирует обсудить возможность "создания глобальной коалиции" против Тегерана.
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Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) 20 июня сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке. Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил.
Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что опасность конфликта между США и Ираном не исчезла, Москва призывает Вашингтон взвесить последствия и не совершать опрометчивых шагов.
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