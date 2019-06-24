Власти Подмосковья ограничили доступ в леса из-за пожаров

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья ограничил пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств до 30 июня из-за пожаров, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Распоряжением комитета лесного хозяйства Московской области от 21 июня… введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств до 30 июня 2019 года на территории земель лесного фонда в границах Московской области в связи с установлением IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни", - сообщает комитет.
Ограничение распространяется на Виноградовское, Егорьевское, Луховицкое, Ногинское, Орехово-Зуевское и Шатурское лесничества. Как пояснили в ведомстве, ограничение означает запрет на въезд. "Перекрыты все шлагбаумы, плюс запрет на использование огня", - уточнили в пресс-службе.
За прошедшие выходные дни на землях лесного фонда Московской области ликвидировано девять пожаров на общей площади 6,82 га. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, локализовано два пожара на общей площади 126 гектаров (Белоомутское участковое лесничество Луховицкого филиала ГКУ МО "Мособллес").
Действует один пожар на площади 19 га (Радовицкое участковое лесничество Егорьевского филиала ГКУ МО "Мособллес"). На тушении задействовано 20 единиц техники и 102 человека личного состава ФБУ "Авиалесоохрана" и комитета лесного хозяйства Московской области.