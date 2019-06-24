Власти Подмосковья ограничили доступ в леса из-за пожаров

"Распоряжением комитета лесного хозяйства Московской области от 21 июня… введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств до 30 июня 2019 года на территории земель лесного фонда в границах Московской области в связи с установлением IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах в ближайшие дни", - сообщает комитет.