Санкционная политика Запада будет получать жесткий ответ, заявили в Совфеде

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Антироссийская политика Запада, выражающаяся, в том числе, в санкционных мерах, всегда будет получать жесткий ответ, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Президент РФ Владимир Путин ранее продлил действие "отдельных специальных экономических мер", в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
"Санкционная политика Запада всегда будет получать жесткий, а порой и асимметричный ответ. В сфере продовольствия он именно такой и наиболее болезненный для европейских стран. Никаких поблажек не будет", - отметил Морозов.
Говоря о продуктах, которые заменили европейские на российском рынке, сенатор привел в пример иранскую хурму, армянские абрикосы, крымскую, краснодарскую и африканскую клубнику.
"Будем забывать вкус европейской продовольственной продукции. И это хорошо", - заключил политик.