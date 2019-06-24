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РИА Новости

Санкционная политика Запада будет получать жесткий ответ, заявили в Совфеде

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Антироссийская политика Запада, выражающаяся, в том числе, в санкционных мерах, всегда будет получать жесткий ответ, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Президент РФ Владимир Путин ранее продлил действие "отдельных специальных экономических мер", в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
"Санкционная политика Запада всегда будет получать жесткий, а порой и асимметричный ответ. В сфере продовольствия он именно такой и наиболее болезненный для европейских стран. Никаких поблажек не будет", - отметил Морозов.
Говоря о продуктах, которые заменили европейские на российском рынке, сенатор привел в пример иранскую хурму, армянские абрикосы, крымскую, краснодарскую и африканскую клубнику.
"Будем забывать вкус европейской продовольственной продукции. И это хорошо", - заключил политик.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
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