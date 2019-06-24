Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019

ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Патрушевым заявил, что еврейское государство не допустит военного присутствия Ирана на своих северных границах и появления у него ядерного оружия.

Встречей с Нетаньяху Патрушев начал двухдневный визит в Иерусалим, где ему предстоят переговоры с израильскими и американскими коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном. Основной темой встреч стороны называют ситуацию в Сирии, где израильтян больше всего беспокоит военное присутствие Ирана.

"Израиль не позволит Ирану, который призывает к нашему уничтожению, закрепиться на нашей границе. И мы сделаем все, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия", - сказал Нетаньяху.

Он поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за внимание к интересам безопасности Израиля.

"Я бы хотел поблагодарить президента Путина за его высказывания в поддержку безопасности Израиля, о ее значимости для России. Он говорил это много раз, и я очень ценю это", - сказал премьер-министр.