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РИА Новости

Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия, заявил Нетаньяху

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед встречей с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Патрушевым заявил, что еврейское государство не допустит военного присутствия Ирана на своих северных границах и появления у него ядерного оружия.
Встречей с Нетаньяху Патрушев начал двухдневный визит в Иерусалим, где ему предстоят переговоры с израильскими и американскими коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном. Основной темой встреч стороны называют ситуацию в Сирии, где израильтян больше всего беспокоит военное присутствие Ирана.
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"Израиль не позволит Ирану, который призывает к нашему уничтожению, закрепиться на нашей границе. И мы сделаем все, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия", - сказал Нетаньяху.
Он поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за внимание к интересам безопасности Израиля.
"Я бы хотел поблагодарить президента Путина за его высказывания в поддержку безопасности Израиля, о ее значимости для России. Он говорил это много раз, и я очень ценю это", - сказал премьер-министр.
Основной целью инициированных им трехсторонних контактов в Иерусалиме Нетаньяху назвал поиск "адекватных ответов на вызовы, существующие в нашем регионе, в том числе для безопасности Израиля". -0-
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