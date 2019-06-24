Нетаньяху надеется на приезд Путина в Израиль в январе 2020 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019

ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на приезд в Иерусалим президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-летия освобождения воинами Красной армии узников нацистского концлагеря Освенцим.

Годовщина будет отмечаться в январе будущего года.

"Я надеюсь принять президента Путина в Израиле на открытие монумента в память о блокаде Ленинграда и мероприятие по случаю 75-летия освобождения Освенцима", - сказал Нетаньяху, принимая у себя в канцелярии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

Премьер-министр назвал символичным, что в нынешнем году День независимости Израиля, отмечаемый по еврейскому календарю, пришелся на 9 мая и совпал с Днем победы.

"Без победы Красной армии и Советского Союза над нацистской Германией вряд ли появилось бы Государство Израиль", - сказал Нетаньяху.