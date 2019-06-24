В Минкульте прокомментировали запрет фильмов на русском в Тбилиси

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Невозможно представить в России ситуацию, когда киносети перестали бы показывать фильмы на каком-либо языке, поскольку культура всегда должна оставаться вне политической конъюнктуры, считают в Минкультуры РФ.
Ранее Ассоциация кинотеатров Тбилиси заявила РИА Новости о том, что тбилисские кинотеатры перестали показывать фильмы и анимацию с русским переводом с начала акций протестов в столице.
"Как неоднократно заявлял глава Минкультуры Владимир Мединский, культура должна всегда оставаться вне политики. Именно культура в самые сложные времена является тем мостом, который соединяет народы и помогает нормализации отношений. Ситуацию, когда отечественные киносети перестали бы показывать фильмы на каком-либо языке, невозможно представить в России, потому что мы понимаем, что культура никогда не должна становиться заложником политической конъюнктуры", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
21 июня, 20:51Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить