Житель Нового Уренгоя разместил видео с угрозой в адрес мэра города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз предлагал обсудить решение жилищных проблем местному жителю Мусе Мамедову, который опубликовал в сети видеозапись с угрозами в его адрес, но мужчина отказался, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
В понедельник в сообществе "Новый Уренгой" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором местный житель с топором в руках угрожает главе города убийством из-за принудительного выселения его семьи из квартиры. В конце ролика сын мужчины, держа в руках нож, повторяет угрозу.
Как пояснили РИА Новости в городской администрации, причиной конфликта стало постановление суда о выселении мужчины и его семьи из квартиры в микрорайоне Тундровый, которую он, по информации властей, год назад незаконно захватил. После попытки сотрудников службы судебных приставов вручить Мамедову уведомление о выселении, мужчина в здании следственного комитета угрожал покончить с собой.
"К нам не раз Муса обращался. Мы с юридической точки зрения рассматривали его жилищный вопрос. Никаких законных прав на получение (квартиры) нет у него, все судебные инстанции уже пройдены… Мы в апреле предлагали Мусе обсудить его ситуацию, приглашал его лично Иван Иванович (Костогриз – глава Нового Уренгоя), но он не подошел и не пошел на диалог с властью", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, сейчас правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств.
В пресс-службе окружного управления МВД РИА Новости сообщили, что проверку по факту публикации видео с угрозами главе Нового Уренгоя ведет следственный комитет. В самом СУСК от комментариев отказались.