Житель Нового Уренгоя разместил видео с угрозой в адрес мэра города

"К нам не раз Муса обращался. Мы с юридической точки зрения рассматривали его жилищный вопрос. Никаких законных прав на получение (квартиры) нет у него, все судебные инстанции уже пройдены… Мы в апреле предлагали Мусе обсудить его ситуацию, приглашал его лично Иван Иванович (Костогриз – глава Нового Уренгоя), но он не подошел и не пошел на диалог с властью", – сказала собеседница агентства.